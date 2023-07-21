واشنطن تعتزم نشر قواتٍ إضافية في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- تعمل الولايات المتحدة على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بينها الآلاف من مشاة البحرية، بعد المحاولات الإيرانية الأخيرة للاستيلاء على سفن شحن تجارية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمر بنشر جزء من مجموعة الاستعداد البرمائية "باتان" في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم".

يأتي ذلك، وفق بيان البنتاغون، "ردّاً على المحاولات الإيرانية الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به".

وأضاف أنه في العامين الماضيين، هاجمت إيران أو حاولت احتجاز نحو 20 سفينة تجارية ترفع علماً دولياً في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن القوات الإضافية ستضيف "قدرات فريدة من نوعها" إلى المنطقة من أجل "زيادة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد".

وأكد أن القيادة المركزية "ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة في منطقة مسؤوليتنا التي تشمل بعضاً من أهم الممرات المائية في العالم".