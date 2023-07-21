سیاسة

الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً لاستئناف الحوار مع تركيا حول الانضمام للتكتل

"حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، سيكون عاملاً حاسماً في معاودة التواصل مع تركيا"
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تعبيرية
تعبيرية
الشرق الاوسط قبرض الاتحاد الأوروبي تركيا جوزيب بوريل

أربيل (كوردستان 24)- وضع الاتحاد الأوروبي شروطاً لاستئناف التواصل مع تركيا بشأن انضمامها للتكتل المؤلّف من 27 دولة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،  "ناقشنا كيفية إعادة التواصل مع تركيا"، وفق رويترز.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل: "نحن مقتنعون بوجود مصلحة متبادلة لتطوير علاقة أقوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

لكنه أشار إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضاً، ولا سيما فيما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد، والتي غزت تركيا الجزء الشمالي منها عام 1974، ليصبح منذئذ خاضعاً للاحتلال.

وقال بوريل: "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملاً حاسماً في معاودة التواصل مع تركيا".

ومضى يقول: "سيكون من الضروري أيضاً التمسك بالحريات والقيم الأساسية مثلما تحددها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنقرة طرف فيها".

من جانبه، قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة تتوقع أن يحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً ملموساً في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وكذلك الانتهاء من بعض الفصول في عملية الانضمام إلى التكتل.

وأضاف أنه يتعين على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.

وتركيا مرشحة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 24 عاماً، لكن محادثات الانضمام توقفت منذ 2016 بسبب مخاوف التكتل من انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

لكن في العاشر من يوليو/ تموز، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة غير متوقعة، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة، وربط هذا بموافقة تركيا على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

 

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