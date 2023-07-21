محكمة بريطانية تعاقب امرأة حَرَمَت زوجها من مشاهدة مباراة بكرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- دانت محكمة بريطانية، امرأة بتهمة الإزعاج بعد إلحاحها على زوجها ليعود إلى المنزل، ومطاردة أصدقائه لمعرفة مكان تواجده، أثناء مشاهدته مباراة لكرة القدم معهم.

واتصلت جوان هيلي 59 عاماً، بزوجها ستيف، عدة مرات أثناء مشاهدته مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مع مجموعة من أصدقائه، لكنه تجاهل الرد على مكالماتها.

واضطرت الزوجة الغاضبة للاتصال بالهاتف الأرضي لمنزل صديقيه جون وديبي أشورث، وظلت توجه لهما عبارات السباب، حتى أجبرتهما على رفع سماعة الهاتف وتعليق عمل الخط.

وحدثت الواقعة محل القضية، شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب خلاف نشب بين جوان هيلي وصديقتها ديبي أشورث، التي طردتها قبل أيام من ناديها للرياضات القتالية، بسبب ثملها المستمر، بحسب صحيفة ديلي ميل.

واستسلم ستيف هيلي لمطاردات زوجته الهاتفية وعاد إلى المنزل، لكنّ الزوجين فوجئا بالشرطة تصل لاستجواب جوان بعد إبلاغ جون وديبي أشورث عن مكالماتها المهينة لهما.

واكتشف ضباط الشرطة أن جوان هيلي كانت ثملة، وقت إجرائها للمكالمات، وهو ما جعلها تفقد السيطرة على أعصابها وتتفوه بعبارات نابية.

وأصدرت المحكمة قرارها بتغريم جوان هيلي 80 جنيهاً إسترلينياً، وإلزامها بأداء الخدمة للمجتمع لمدة 12 شهراً، إلى جانب ضرورة حضور 20 جلسة للعلاج التأهيلي.