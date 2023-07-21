واشنطن.. مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان يلتقي بـ تيري وولف

أربيل (كوردستان 24)- التقى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، برفقة ممثلة حكومة الإقليم في الولايات المتحدة تريفة عزيز، بالمدير الأعلى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي تيري وولف في البيت الأبيض.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن اللقاء بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الإصلاحات التي تجريها حكومة إقليم كوردستان، وتوحيد قوات البيشمركة، فضلاً عن مواصلة التحالف الدولي وأمريكا دعم إقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

كما سيعقد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عدة اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

في 18 تموز يوليو 2023، قال سفين دزيي في تصريح لـ كوردستان24، إنه خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي ستستمر أسبوعاً، من المقرر أن يعقد عدة اجتماعات مع أعضاء من وزارة الخارجية والكونغرس ومسؤولين حكوميين أمريكيين، وذلك بهدف شرح الوضع المحلي في إقليم كوردستان للمسؤولين الأمريكيين، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع واشنطن.

كما أشرف مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الاثنين 17 تموز يوليو 2023، على استلام وتسليم منصب ممثل حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة بين بيان سامي عبد الرحمن، والممثلة الجديدة لحكومة الإقليم تريفة عزيز.