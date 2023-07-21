رئيس تيار الحكمة يشكر قناة كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيسُ تيّارِ الحكـمة، عمار الحكيم، الشكر لقناة كوردستان 24، لتغطيتها التجمّع الحاشد بذكرى عاشوراء ونصرة القرآن.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة:

إدارة قناة كردستان 24 الموقّرة

تعجزُ كلمــــــــات الشـــــــكرِ والامتنان لكم ولجميعِ العاملين بقناتِكم المحترمة لما قُمتُم بهِ من َتغطـــــيةٍ لكلمةِ سماحـةِ السيّد عمّار الحكيم رئيسُ تيّارِ الحكـمة الوطني في التجمّع الحسينيّ الحاشد في ذكرى عاشوراء الحسين (ع) ونُصــرةِ القران الكريم ، نتمنى لكــم دوام التوفيق والسداد ونُكـــرّر شكرنا وتقديرنا لكم .

مكتبُ السيّدِ الحكيم - الدائرةُ الاعلامية

الجمعة المصادف 21 تمّــــــ2023ــــــوز