سیاسة

أردوغان يبحث مع زيلينسكي تمديد اتفاقية الحبوب

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية
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لقاء سابق يجمع أردوغان بزيلينسكي
لقاء سابق يجمع أردوغان بزيلينسكي
ترکیا أردوغان زيلينسكي اتفاقية الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هاتفياً، ملف تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، الجمعة، أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من زيلينسكي.

ولفتت إلى أن الرئيسين بحثا بشكل مفصل ملف تمديد اتفاقية الحبوب.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة كي "يسود السلام".

والاثنين، أعلنت روسيا وقف العمل باتفاقية صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، اعتراضاً على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار الاتفاقية.

ووقعت الاتفاقية بإسطنبول في يوليو تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية في فبراير شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد شن موسكو عملياتها العسكرية.

وتعد روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

 

المصدر: الأناضول

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