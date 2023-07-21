سیاسة

حريري: رئاسة الإقليم ستحدد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان الاسبوع المقبل

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فوزي حريري
فوزي حريري
کوردستان فوزي حريري انتخابات المفوضية العليا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، إن مرسوماً إقليمياً سيصدره الإقليم الاسبوع المقبل بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

يأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كوردستان إلى الـ 18 فبراير شباط 2024.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان دعت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات التشريعية في الإقليم إما في الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني أو الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023.

قبل أن تردّ المفوضية المستقلة على صعوبة إجراء انتخابات كوردستان في الموعدين المحددين المتزامن مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

 

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