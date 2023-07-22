أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، مغادرة القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد، بعد يومٍ من سحب السفارة السويدية ببغداد عملياتها إلى العاصمة ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن القائم بالأعمال العراقي غادر السويد، عملاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وكان رئيس الحكومة العراقية وجّه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما طلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.

وأُضرِمت النيران في السفارة السويدية ببغداد فجر الخميس خلال تظاهرةٍ نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل تجمعٍ في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.