سومو: ندرس آليات للتعامل مع  نفط اقليم كوردستان من خلال وزارة النفط

أربيل (كوردستان24) - قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إنها تدرس آليات التعامل مع النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان من خلال وزارة النفط الاتحادية.

وفقًا للمادة 12 ، النقطة 2 (أ ، ب ، ج ، د ، هـ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 ، تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه ، من أجل المصلحة العامة.

وفقًا للاتفاقية السياسية بين بغداد وأربيل ، يجب على إقليم كوردستان تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يوميًا إلى بغداد ، حتى تتمكن سومو من تصدير وإيداع العائدات في حساب في البنك المركزي العراقي،بعد ذلك ستحول حصة كوردستان من الموازنة الشهرية الى حساب خاص باسم حكومة اقليم كوردستان.

وفقًا للاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد ، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل من النفط يوميًا في المقابل ، يجب أن توفر بغداد الموارد المالية لحكومة إقليم كوردستان.

في 13/3/2023 وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع الموازنة بأكثر من 198 ترليون دينار.

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان ، إن هناك تقدمًا وتفاهمًا جيدًا بين أربيل وبغداد ، وقال إن مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني اتفقا على مواصلة العمل معًا وحل القضايا بناءً على الدستور والأجندة التي أقرها مجلس الوزراء وبرانامج العمل في تشكيلة السوداني الحكومية .

ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة كوردستان بغداد يوم غد الاحد لمناقشة المستحقات المالية "الرواتب وحصة كوردستان من الميزانية" لكوردستان مع مسؤولي الحكومة العراقية.