الغارديان :900 بريطانيا انضموا الى داعش في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان24) - كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، السبت، ان 900 بريطانيا سافروا للانضمام الى تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا عاد منهم 500 عنصر فيما تحتجز السلطات 60 عنصر منهم فقط اغلبهم من الاطفال.

وذكر التقرير الذي تابعته كوردستان 24 ان " مستشار سياسات الارهاب البريطاني طالب حكومة بلاده على اعادة الدواعش الذين مازالوا محتجزين في العراق وسوريا في حين لازالت الحكومة ترفض اعادتهم في الوقت الحالي. "

وقال مستشار سياسة الارهاب جوناثان هول امام مجموعة برلمانية تضم جميع الأحزاب " اعتقد انه لامفر من اعادة اولئك الاشخاص وان كان ذلك سيحدث فعلينا ان نعيدهم عاجلا ام آجلا. "

وقال العديد من الدبلوماسيين في الامم المتحدة ان "على بريطانيا الانضمام الى حلفائها الاوروبيين في استعادة المزيد من مواطنيها ، لكن يبدو إن بريطانيا أصبحت دولة تنأى بنفسها وتحاول مقاومة مثل هذه الإعادة ولا تريد تحمل مسؤولية الاخطاء التي ارتكبها مواطنيها".

وفي حديثها في جنيف ، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فيونوالا ني أولين ، ، إن ما يقدر بنحو 52 الف شخص محتجزون في مخيمات الهول وروز آفا في سوريا ، 60 بالمائة منهم أطفال و 80 بالمائة منهم تحت سن 12 عاما وما لم تفعل الدول المزيد لإعادتهم من المخيمات ، فإنها تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد وتدينهم بالارتباط بالإرهاب بسبب مكان ولادتهم."

واشار جوناثان هول الى أن " الحكومة البريطانية بحاجة إلى وضع سياسة جديدة حيث تدرك أن الموقف الواقعي على الأرض قد تغير" ، مما يسمح لها باعادة الدواعش البريطانيين الى بلادهم .