ریاضة

الاتحاد العراقي للغولف ينشئ ثاني أكبر ملعب للّعبة بإقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
الأرض المخصصة لإنشاء ملعب الغولف بدهوك
الأرض المخصصة لإنشاء ملعب الغولف بدهوك
العراق الغولف ملعب الغولف وصفي الكناني

أربيل (كوردستان 24)- باشر الاتحاد العراقي للغولف، بإنشاء ملعبٍ للّعبة في محافظة دهوك هو الأكبر في إقليم كوردستان بعد ملعب أربيل.

وتبلغ مساحة الملعب 90 ألف متراً مربع، بواقع 9 حفر، ويعدُّ ثاني أكبر ملعب في تاريخ العراق بعد ملعب أربيل الأكبر في البلاد والذي أُنجِز مؤخراً بواقع 18 حفرة.

وقال نائب رئيس الاتحاد وصفي الكناني إن العمل يجري "تحت إشراف شركة هولندية بالتنسيق والمتابعة مع الاتحاد العراقي للغولف"، وفق ما أوردته وكالة شفق.

وأوضح الكناني أن الملعب "يضم مطاعم وكافيتريات وإدارة وملحقات أخرى"، مبيناً أن مدة الإنجاز "ستستغرق عاماً ونصف العام".

وكان الاتحاد العراقي للغولف افتتح ملعب "هليز" الدولي بأربيل بمواصفات عالمية، هو الأول من نوعه على مستوى البلاد مخصص لممارسة رياضة الغولف.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف