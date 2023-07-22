الاتحاد العراقي للغولف ينشئ ثاني أكبر ملعب للّعبة بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- باشر الاتحاد العراقي للغولف، بإنشاء ملعبٍ للّعبة في محافظة دهوك هو الأكبر في إقليم كوردستان بعد ملعب أربيل.

وتبلغ مساحة الملعب 90 ألف متراً مربع، بواقع 9 حفر، ويعدُّ ثاني أكبر ملعب في تاريخ العراق بعد ملعب أربيل الأكبر في البلاد والذي أُنجِز مؤخراً بواقع 18 حفرة.

وقال نائب رئيس الاتحاد وصفي الكناني إن العمل يجري "تحت إشراف شركة هولندية بالتنسيق والمتابعة مع الاتحاد العراقي للغولف"، وفق ما أوردته وكالة شفق.

وأوضح الكناني أن الملعب "يضم مطاعم وكافيتريات وإدارة وملحقات أخرى"، مبيناً أن مدة الإنجاز "ستستغرق عاماً ونصف العام".

وكان الاتحاد العراقي للغولف افتتح ملعب "هليز" الدولي بأربيل بمواصفات عالمية، هو الأول من نوعه على مستوى البلاد مخصص لممارسة رياضة الغولف.