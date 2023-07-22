آلاف الكورد يتظاهرون في سويسرا في مئوية معاهدة لوزان

أربيل (كوردستان 24)- نُظّمت تظاهرة كوردية كبرى في لوزان شارك فيها نحو ستة آلاف شخص بمناسبة الذكرى المئوية الأولى للمعاهدة التي أبرمت في هذه المدينة السويسرية ورسّمت حدود تركيا الحديثة، مندّدين بتداعياتها على الكورد.

ويجتمع أبناء الجالية الكوردية بانتظام في الذكرى السنوية للمعاهدة، في تظاهرات يشارك فيها المئات منهم، لكن هذه المرة كان العدد أكبر بكثير من المعتاد.

وانطلق المتظاهرون من جوار فندق "شاتو دوشي" الواقع على ضفاف بحيرة ليمان والذي استضاف المحادثات التي أفضت إلى المعاهدة.

والمعاهدة بحسب المركز الثقافي الكوردستاني "أقرت توزيع الشعب الكوردي على أربع دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا".

انعقد مؤتمر لوزان في تشرين الثاني 1922 لإعادة التفاوض على معاهدة سيفر المبرمة عام 1920 بين الحلفاء والإمبراطورية العثمانية والتي رفضها الزعيم الاستقلالي التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي أصبح لاحقاً مؤسس تركيا الحديثة.

وتولّت الديبلوماسية البريطانية تنسيق المؤتمر الذي ضم خصوصاً بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، وفق وكالة فرانس برس.

ومن بين التداعيات التي نجمت عن المعاهدة تبادل قسري للسكان بين تركيا واليونان. وألحق شرق الأناضول بتركيا الحالية مقابل تخلي الأتراك عن المطالبة بمساحات في سوريا والعراق كانت ضمن أراضي الإمبراطورية العثمانية.

وترك الأرمن والكورد على الهامش وتم تجاهل طموحاتهم المتعلقة بإنشاء كيان لهم.