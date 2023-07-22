أمن

الأمن العراقي يقبض على عصابة حاولت بيع طفلين بـ 30 مليون دينار

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أفراد العصابة مع الطفلين (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)
أفراد العصابة مع الطفلين (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)
العراق بابل تجارة البشر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تفكيك شبكة اتّجار بالبشر بمحافظة بابل، بعد محاولتها بيع طفلين مقابل 30 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، السبت، إن وكالة الاستخبارات تمكّنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر مكونة من رجلين وامرأتين والتحفظ على طفلين "رضيع مجهول غير مسجّل وطفل 4  سنوات".

وأضافت الوزارة في بيانها المنشور على الفيسبوك، أن عمليات التفكيك تمّت "عندما كانوا يحاولون بيع الطفلين بمبلغ ٣٠ مليون دينار عراقي".

وأكّد البيان أن أفراد الشبكة "اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الطفلين".

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