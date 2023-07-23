سیاسة

الحرائق تلتهم أكثر من 5 آلاف دونم من أراضي السليمانية هذا العام فقط

author_image سوار أحمد
کوردستان الحرائق الاشجار السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- بحسب ما أفادت إحصائية لمديرية الغابات والمراعي في محافظة السليمانية، بإقليم كوردستان، فإن الحرائق التهمت أكثر من 5 آلاف دونم من الأراضي، لهذا العام فقط.

واحترقت آلاف الأشجار الطبيعية والمزروعة من البشر، وبحسب الإحصائية فإن إعادة الغطاء الأخضر لهذه الأراضي، سيستغرق سنوات طويلة، إضافة الى الأضرار التي تخلفها هذه الحرائق على صحة المواطنين.

وقال مدير الغابات والمراعي في السليمانية هاوكار جلال، لكوردستان 24، "عندما تشتعل الحرائق يكون من الصعب جدا التحكم بها بسبب وجود النباتات اليابسة بكثرة، كما ان اتساع المساحات المحروقة وقلة عدد سيارات الإطفاء، يزيدان من صعوبة إطفاء الحرائق".

وأضاف "شكلنا لجنة لتقييم إمكانية تأمين أجهزة الإطفاء فقال لنا أعضاء اللجنة إن المساحات المزروعة شاسعة جدا، ولن تفي ميزانية حكومة الإقليم كلها لتأمين أجهزة الإطفاء لكافة الأراضي".

وحتى الآن، تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التسبب في حرائق السليمانية هذا العام، وترى المنظمات البيئية أنه من الضروري أن يساعد الجميع في نشر الوعي البيئي في المناطق السياحية، حيث تعتقد هذه المنظمات أن المهمة الأساسية المتمثلة في حماية البيئة في هذه المناطق هي جزء مهم من مسؤولية المواطنين.

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