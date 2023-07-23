اليوم .. أربيل وبغداد تناقشان الميزانية والرواتب

أربيل (كوردستان24) - من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد اليوم الاحد لمناقشة الميزانية والرواتب مع الحكومة العراقية.

في غضون ذلك ، من المقرر أن تصدر وزارة المالية العراقية تعليمات للوزارات كافة بشأن الموازنة ، وقال مصدر في وزارة المالية العراقية لـ كوردستان 24: "إذا أتفقت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ، فسيتم إرسال نفس التعليمات إلى حكومة إقليم كوردستان.

وقال جوتيار عادل ، عضو وفد كوردستان المتوجه إلى بغداد ، لكوردستان 24 إنهم سيزورون بغداد اليوم الأحد 23/7/2023 لمناقشة الميزانية والرواتب، مشيرا إنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معظم القضايا في هذين اليومين ولن يكون هناك عذر أمام إرسال رواتب وميزانية إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24 ، شفان جباري في بغداد ، إن وفد حكومة إقليم كوردستان وصل بغداد من الثلاثاء إلى الخميس وعقد عدة اجتماعات مكثفة مع فريق الحكومة العراقية ووزارة المالية ووزارة النفط تتعلق بموظفي إقليم كوردستان والاجور والعائدات غير النفطية وأنماط الإنفاق.

وفي الأسبوع الماضي ، قام وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة أوميد صباح بزيارة رئيس ديوان مجلس وزراء كوردستان بغداد للغرض نفسه وعقد عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة العراقية.

في 12 حزيران 2023 وافق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة بأغلبية النواب ، وفي 21 حزيران وقع الرئيس لطيف رشيد على مشروع قانون الموازنة ونُشر لاحقاً في صحيفة "الوقائع العراقية "، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.