قتيل بضربات روسية على أوديسا... وزيلينسكي يعد روسيا بالرد

أربيل (كوردستان24) - قصفت القوات الروسية مجدداً، مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية، ليل السبت - الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص، في هجوم نُفّذ قبل ساعات من اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو الوثيق.

وعلق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي على الهجوم الروسي بالقول : " سيكون هناك رد على الهجوم الروسي الارهابي على أوديسا "

ويجتمع الزعيمان، اليوم (الأحد)، في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، ويناقشان «الشراكة الاستراتيجية والتحالف» بين موسكو ومينسك، وفق بيان نشره الكرملين يوم (الجمعة).

وتستهدف ضربات روسية بانتظام مدينة أوديسا التي أُدرج مركزها التاريخي في لائحة اليونسكو للتراث العالمي المعرّض للخطر.

وقد شكّلت المدينة هدفاً لهجوم جديد ليل السبت الأحد أدى إلى مقتل مدني.

وكتب حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر فجر (الأحد) على «تلغرام»، «للأسف قُتل مدنيّ نتيجة الهجوم (الإرهابي) الليلي للروس على أوديسا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدث عن «هجوم روسي عند الساعة 3:00» (منتصف الليل ت غ)، قائلاً: «في أوديسا، ثمة 18 ضحية بينهم أربعة أطفال». وأضاف: «نُقِل 14 شخصاً إلى مستشفيات في المدينة، ثلاثة منهم أطفال»، مشيراً إلى أن خدمات الإسعاف موجودة في المكان.

وكان كيبر تحدث في بادئ الأمر عن «أضرار لحقت ببنية تحتية مدنية وبمبانٍ سكنية وبمؤسسة دينية». وأظهر مقطع فيديو نشرته رئاسة بلدية المدينة على «تلغرام» تضرّر كاتدرائيّة التجلّي في أوديسا.

المصدر : الشرق الاوسط