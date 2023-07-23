إرجاء زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد

أربيل (كوردستان24) - كان من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد اليوم الاحد لمواصلة الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة العراقية بشأن الميزانية والرواتب ، لكن الزيارة تأجلت الى يوم غد الاثنين .

و قال مصدر مطلع لكوردستان 24 :"إن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد أرجئ إلى يوم الاثنين،مضيفا : "حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية ستتفقان على الارجح على الميزانية والرواتب .

وكان جوتيار عادل ، عضو وفد كوردستان المتوجه إلى بغداد قال ، لكوردستان 24 إنهم سيزورون بغداد اليوم الأحد 23/7/2023 لمناقشة الميزانية والرواتب، مشيرا إنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معظم القضايا في هذين اليومين ولن يكون هناك عذر أمام إرسال رواتب وميزانية إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية العراقية تعليمات للوزارات كافة بشأن الموازنة ، وقال مصدر في وزارة المالية العراقية لـ كوردستان 24: "إذا أتفقت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ، فسيتم إرسال نفس التعليمات إلى حكومة إقليم كوردستان.

وتبلغ ميزانية العراق نحو 199 تريليون دينار ويعتمد اكثر من 90 بالمئة من ايراداته على النفط،و تبلغ حصة إقليم كوردستان 12.67٪.