تخفيض أجور الكهرباء لمواطني محافظة السليمانية يدخل حيز التنفيذ

أربيل (كوردستان 24)- أفاد بيان للمديرية العامة للكهرباء في محافظة السليمانية، بأن قرار تخفيض أجور الطاقة الكهربائية لمواطني محافظة السليماني، يدخل حيز التنفيذ.

وقررت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 18 تموز 2023، خفض أجور الكهرباء لمواطني السليمانية بمعدل 15 بالمئة ولمدة ثلاثة أشهر.

وسيبدأ تنفيذ قرار الخفض، بدءا من اليوم الأحد 23/7/2023، وينتهي العمل بالقرار في 24/10/2023.

وجاء هذا القرار من حكومة إقليم كوردستان ضمن حزمة من الإجراءات منه الإعفاء وتقسيط الديون خصوصا للمياه والكهرباء، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل سداد ديونهم.