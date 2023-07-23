عودة نحو ألفي لاجئ سوري في الأردن إلى بلادهم خلال 6 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 1941 لاجئا سوريا، غادر الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم.

وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 16529 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، في عام 2022 مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

ويبلغ معدل العودة اليومي إلى سوريا في العام الحالي 91، فيما يبلغ المعدل الشهري 2755، وفق المفوضية.

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

وفرّ ملايين السوريين من وطنهم منذ اندلاع الصراع هناك عام 2011، عقب خروج احتجاجات على حكم نظام بشار الأسد الذي فرضت عليه دول المنطقة عزلة بسبب قمعه للمظاهرات.

ورحبت جامعة الدول العربية بعودة سوريا إليها في وقت سابق من العام الجاري. وتقول الدول العربية إن الوقت قد حان للسوريين الباحثين عن ملاذ على أراضيها للعودة إلى ديارهم.