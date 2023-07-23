مباحثات بين كوردستان وايران لفتح معبر حدودي جديد بينهما

أربیل (كوردستان24) - يزور وفد من محافظة أورمية شرق كوردستان معبر حاج عمران الحدودي الدولي ومن المقرر أن يبحث فتح معبر حدودي جديد مع محافظ أربيل ومشرف إدارة سوران المستقلة.

وبحسب معلومات كوردستان 24 فإن زيارة الوفد من محافظة أورمية والاجتماع بمحافظ أربيل والمشرف على إدارة سوران المستقلة "تأتي إستكمالا للقاء الذي عقده وفد من حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق مع مسؤولي أورمية.

ووصل محافظ أورمية محمد صادق معتمدیان ، يرافقه وفد من معبر " تمرجینة " الحدودي ، إلى معبر حاج عمران الحدودي وكان في استقباله محافظ أربيل أوميد خوشناو ومشرف الإدارة المستقلة في سوران هلكورد شيخ نجيب، ومن القضايا التي نوقشت في الاجتماع معبر "كلشينة " الحدودي الدولي ، والذي يقع في منطقة سيدكان ، بالاضافة الى مناقشة فتح معبر حدودي أخر سيتم فتحه في المنطقة ، حيث سيكون الثاني لجمهورية إيران الإسلامية.

ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا بين وفد محافظة أورمية ومحافظ أربيل والمشرف على إدارة سوران المستقلة وهو وصول الزوار الشيعة الإيرانيين إلى إقليم كوردستان عبر بوابة حاج عمران الدولية.