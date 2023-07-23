سيبان عزيز: لاتوجد عوائق أمام إصدار تعلیمات  تنفيذ قانون الموازنة

أربیل (كوردستان24) – أكد سيبان عزيز ، عضو مجلس النواب العراقي ، إنه لا توجد عقبات أمام إصدار توجیهات وتعلیمات لتنفيذ قانون الموازنة ، وقال: ما بقي فقط عمل روتيني كان ينبغي تنفيذه بشكل أسرع .

وأوضح سيبان عزيز ، عضو مجلس النواب العراقي ،في مداخلة مع كوردستان24 :" إن الوفدين رفيعي المستوى من حكومة إقليم كوردستان وحكومة بغداد يعملان على وضع آلية للتوصل إلى توافق مشترك حول كيفية تنفيذ مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان.

وأضاف ان حكومة كوردستان ابدت استعدادها الكامل لتنفيذ المطالب المقدمة اليها.

وقال :" لحد الان لم يتم إقرار التعليمات المتعلقة بتنفيذ الموازنة ،مضيفا لقد وجه وزير المالية التعليمات الى رئيس الوزراء وينتظر موافقته عليها".

ووفقا لعضو مجلس النواب العراقي ، عندما يوافق السوداني على الخطوط العريضة لتطبيق قانون الموازنة ، سينشر القانون في صحيفة "الواقائع العراقية "، مما يزيل أي معوقات أمام تطبيق قانون الموازنة.

وأضاف أنه لا توجد أي عقبات أمام إصدارالتعليمات ، ومابقي فقط عمل روتيني كان ينبغي تنفيذه عاجلاً.

وفقًا لـ عزيز :" من 2014 إلى 2022 ، كان هناك وضع جعل إقليم كوردستان يعتمد على 90٪ من الإيرادات النفطية وغير النفطية المحلية ، لكن بعد تسع سنوات ، اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان مرة أخرى."

وبخصوص الاتفاقية بين إقليم كوردستان وبغداد ، قال سيبان عزيز :" إن الاتفاقية تشمل جميع نفقات وإيرادات حكومة إقليم كوردستان وكلاهما مدرج في الميزانية العراقية الجديدة."