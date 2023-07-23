وزیر مالیة الاقلیم : من الان فصاعداً یجب المطالبة بالرواتب  من وزارة المالیة العراقیة

أربيل (كوردستان24) - قال آوات شيخ جناب ، وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، إن حكومة الاقليم نفذت جميع المطالب التي قدمتها بغداد ، ومن الآن فصاعداً يجب المطالبة بصرف الرواتب من وزارة المالية العراقية.

واوضح شيخ جناب خلال مؤتمر صحفي أثناء وضع حجر الاساس لثلاثة مشاريع في معبر" برويز خان ":

"تم تنفيذ جميع المطالب المقدمة الى حكومة اقليم كوردستان بالكامل،ومن المقرر عقد اجتماع آخر مع بغداد. نأمل أن ترضي النتائج الجميع لأنه لم يبقى هناك أي عذر ."

وأكد "لا أعتقد أن ما طُلب منا قد تم تنفيذه في بغداد ، لكن إقليم كوردستان ينفذ كل شيء بشفافية كبيرة".

وحول تأخر صرف رواتب الموظفين قال "الايرادات المحلية لا تكفي للرواتب لان تصدير نفط كوردستان متوقف منذ عدة اشهر ويجب السؤال عن الرواتب من الان فصاعداً من وزارة المالية العراقية".

هذا وزار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد 23/7/2023 ، برفقة وفد ، معبر برويزخان الحدودي ووضع حجر الأساس لمشاريع معبر "تيلكو "ومشروع مياه برويزخان ومشروع توسعة المعبر وتبليط شوارعه.

وأضاف أن هذه المشاريع لن تزيد من الحركة التجارية عند المعبر فحسب ، بل ستوفر أيضًا المزيد من فرص العمل لسكان المنطقة.