حكم بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات في الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد 23 تموز 2023، صدور عقوبة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في الناصرية بعد اعتقاله وبحوزته كمية كبيرة من مادة المثيل امفيتامين.

وذكر إعلام القضاء في بيان، إن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الإمفيتامين المخدّرة في مدينة الناصرية.

وألقي القبض على المتهم وبحوزته (1) كيلو و(765) غرام من مادة المثيل إمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين.

وذكر البيان أن الحكم بحقه يأتي وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.