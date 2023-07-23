سیاسة

مسرور بارزاني يخصّص نحو 3 مليار دينار لمرضى الثلاسيميا في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان الثلاسيميا

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص نحو 3 مليار دينار لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الثلاسيميا في محافظات الإقليم.

يأتي ذلك، في ظل اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان بتطوير الواقع الصحي في الإقليم ومسؤوليتها تجاه مرضى الثلاسيميا وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

ووفق بيانٍ للمركز الإعلامي لحكومة كوردستان، خصّص مسرور بارزاني مليارين و871 مليون و698 ألف دينار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الثلاسيميا في أربيل والسليمانية ودهوك.

وجاءت حصّة كل محافظة من التخصيصات المالية وفق الآتي: تم تخصيص مبلغ مليار و66 مليون و375 ألف دينار لمحافظة أربيل. ومليار و66 مليون و375 ألف دينار لمحافظة السليمانية.

أما محافظة دهوك، فتم تخصيص مبلغ  738 مليون و948 ألف دينار، على أن تدفع تلك المبالغ من ميزانية وزارة الصحة والمديريات العامة ذات الصلة بالمحافظة.

 

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