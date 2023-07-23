تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لتركيا عقب خضوعه لعملية طبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتركيا بسبب خضوعه لعملية طبية الأحد.

وأكد مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية للأناضول، أنّ زيارة نتنياهو لتركيا في 28 يوليو تموز، تم تأجيلها على أن يعاد ترتيبها من جديد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ علاج نتنياهو قد يستمر لأسابيع.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة نتنياهو لإدارة قبرص الرومية تم تأجيلها أيضاً للأسباب ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، دخل المستشفى في 15 يوليو تموز الجاري، إثر وعكة صحية وغادره بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب.

المصدر: الأناضول