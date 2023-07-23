الرئيس بارزاني يعبّر عن قلقه من قرار الرئيس العراقي في سحب المرسوم الخاص بالكنيسة الكلدانية

أربيل (كوردستان 24)- عّبر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، عن قلقه من قرار الرئيس العراقي في سحب المرسوم الرئاسي الخاص بالكنيسة الكلدانية، معرباً عن أمله في مراجعة القرار وتصحيحه.

وذكر مقر البارزاني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن الرئيس مسعود بارزاني ، استقبل اليوم الأحد 23 تموز 2023 في صلاح الدين، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس ساكو، والوفد المرافق له والذي تكون من عدد من الأساقفة المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.

وخلال اللقاء، شكر الكاردينال لويس ساكو احترام وتقدير إقليم كوردستان للرموز والشخصيات من مختلف الأديان. كما شكر ثقافة التعايش في كوردستان والتي ساهمت في الحفاظ على المجتمعات والتاريخ والثقافات.

كما أشاد بالرئيس بارزاني على تعزيز ثقافة التعايش والسلام بين مختلف الطوائف في كوردستان بحكمته وقيادته، وقال إننا فخورون بالتعايش المشترك القائم بين جميع المكونات في إقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار الكاردينال لويس ساكو إلى قرار الرئيس العراقي الأخير بسحب المرسوم الرئاسي الخاص بالكنيسة الكلدانية، ووصفه بأنه قرار خاطئ وخطير أضر بالمسيحيين وخالف مبادئ التعايش والمصالحة.

من جهته، رحب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف وأشار إلى أن كوردستان هي أرض التعايش والمصالحة بين جميع الطوائف العرقية والدينية.

وقال إنه أثناء القتال ضد إرهابيي داعش، أخبرت وفداً من رجال الدين المسيحيين أن كوردستان هي بلدهم ويجب ألا يفكروا في تركها، فإما سنعيش معاً بفخر على تلك الأرض أو سنموت معاً.

وعبر الرئيس بارزاني عن قلقه من قرار الرئيس العراقي في سحب المرسوم الرئاسي الخاص بالكنيسة الكلدانية، معرباً عن أمله في مراجعة القرار وتصحيحه.

وفي جانب آخر من اللقاء أطلع الوفد الضيف الرئيس بارزاني على الأوضاع في محافظة نينوى التي أثرت على حياة المسيحيين واحتمالات ومخاطر المستقبل.