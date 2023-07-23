سیاسة

يوسف: وصول ساكو لأربيل دليلٌ على أن إقليم كوردستان ينعم بالسلام بعكس باقي أجزاء العراق

"المناطق المسيحية المحررة في سهل نينوى تعيش بحماية البيشمركة وقوات الأمن "الأسايش" الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل بقائنا"
author_image Kurdistan24 اربیل
لارا يوسف
لارا يوسف
کوردستان لارا يوسف ألقوش ساكو

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مديرة ناحية "ألقوش" التابعة لمحافظة نينوى، أن البيشمركة وقوات الأمن "ضحّوا بأرواحهم من أجل المسيحيين، بعكس المناطق الأخرى الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية والتي يتعرض فيها المسيحيون بشكلٍ مستمر لتهديدات بالهجرة".

وقالت لارا يوسف في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن وصول الكاردينال لويس ساكو إلى أربيل "مؤشرٌ على عدم استقرار العراق، بعكس إقليم كوردستان الذي ينعم بالسلام".

معتبرةً أن المسيحيين الموجودين في الخارج والراغبين بالعودة "لا يثقون بالأوضاع السائدة في المحافظات العراقية، ويريدون الاستقرار في إقليم كوردستان".

في غضون ذلك، لفتت يوسف إلى أن "المناطق المسيحية المحررة في سهل نينوى تعيش بحماية البيشمركة وقوات الأمن "الأسايش" الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل بقائنا".

وعلى العكس من ذلك، أشارت مديرة ناحية "ألقوش" أن الأمر مختلف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي "لأن الأوضاع لا تزال غير مستقرة وسكانها مهددون  بالنزوح".

في سياقٍ متصل، وصفت يوسف ما يحصل للمسيحيين في العراق بأنه "أمرٌ سخيف".

وقالت: "بدلاً من محاولة تهدئة الأوضاع وإعادة المواطنين إلى مناطقهم، نرى العكس، إذ لا يزال المسيحيون يطالبون بحقوقهم من الدولة الاتحادية فيما يتعلق بتمثيلهم في البرلمان، ويشعرون أن من هم في بغداد لا يمثلونهم وهم مهددون بالهجرة".

 وتابعت: "أصغر مثال على ذلك، هو التراجع الأخير عن مرسوم أعظم مرجع مسيحي في العراق،  البطريرك لويس ساكو".

وتساءلت يوسف: "كيف يمكن للمواطن العادي أن يقاوم هذه التهديدات؟".

مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن وصول لويس ساكو إلى أربيل يثبت أن إقليم كوردستان أصبح ملاذاً آمناً، ليس فقط للمسيحيين، بل صار مأوى لاحتواء جميع المكونات وحمايتهم".

وختمت مديرة ناحية "ألقوش" حديثها بالتأكيد على أن أعداد المسيحيين "انخفضت منذ عام 2003، من نحو مليون ونصف مليون مسيحي إلى أقل من 250 ألف".

وقالت: "الكثير من المسيحيين المهاجرين الراغبين بالعودة، لديهم نية بالاستقرار في إقليم كوردستان، لأنهم لا يثقون بالأجزاء الأخرى من العراق".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف