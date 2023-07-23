فوزي حريري: سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان في شهر شباط من العام المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في شهر شباط عام 2024.

وقال فوزي حريري في تصريح لـ كوردستان24، إنه "لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، سنُنسق مع جميع القوى والأطراف السياسية في الإقليم".

وأكد أنه "على الرغم من أن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان يدخل ضمن صلاحيات رئيس الإقليم، إلا أن رئاسة الإقليم تود تحديد الموعد بالتنسيق مع جميع الأطراف، بحيث يلتزم الجميع بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وشدد على أن "إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، ستجرى في شهر شباط من عام 2024"، مشيراً إلى أن "رئيس إقليم كوردستان سيحدد الموعد النهائي لإجرائها".

يأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كوردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان دعت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات التشريعية في الإقليم إما في الـ 18 من نوفمبر تشرين الثاني أو الـ 18 من ديسمبر كانون الأول 2023.

قبل أن تردّ المفوضية المستقلة على صعوبة إجراء انتخابات كوردستان في الموعدين المحددين المتزامن مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.