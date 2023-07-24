أمن

فيديو| روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بطائرتين مسيّرتين في قلب موسكو

أعلن رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين أنّ "ضربات بطائرات بلا طيّار" طالت مبنيَين "غير سكنيَّين" في العاصمة الروسيّة خلال الليل
author_image Kurdistan24 اربیل
المبنى المُستهدف في موسكو
المبنى المُستهدف في موسكو
العالم موسكو أوكرانيا طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا إحباط ما وصفته بـ "عملٍ إرهابي" من جانب كييف في العاصمة الروسيّة، بعد استهداف طائرتَين أوكرانيّتَين مسيّرتين في موسكو خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة: "في صباح 24 تمّوز، أُحبِطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتَين مسيّرتَين على أهداف (موجودة) على أراضي مدينة موسكو".

وأضافت "تمّ تحييد طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار وتحطّمتا. ليس هناك ضحايا"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

من جهتها، أشارت وكالة "تاس" الرسمية إلى أنّ حطام إحدى المسيّرتَين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسيّة.

وعُثِر على "حطام طائرة مسيّرة" في موسكو على طريق رئيسي قريب من وزارة الدفاع الروسية، وفق ما ذكرت وكالة "تاس".

ونقلت الوكالة عن خدمات الإسعاف أنه "تم العثور على حطام طائرة بلا طيار في كومسومولسكي بروسبكت في موسكو".

إلى ذلك، أعلن رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين أنّ "ضربات بطائرات بلا طيّار" طالت مبنيَين "غير سكنيَّين" في العاصمة الروسيّة خلال الليل، من دون أن تُسفر عن أيّ إصابات.

وقال سوبيانين عبر "تليغرام": "اليوم قرابة الساعة 04,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) تمّ الإبلاغ عن غارات (شنّتها) طائرات بلا طيّار على مبنيَين غير سكنيّين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف