فيديو| روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بطائرتين مسيّرتين في قلب موسكو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا إحباط ما وصفته بـ "عملٍ إرهابي" من جانب كييف في العاصمة الروسيّة، بعد استهداف طائرتَين أوكرانيّتَين مسيّرتين في موسكو خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة: "في صباح 24 تمّوز، أُحبِطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتَين مسيّرتَين على أهداف (موجودة) على أراضي مدينة موسكو".

وأضافت "تمّ تحييد طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار وتحطّمتا. ليس هناك ضحايا"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

من جهتها، أشارت وكالة "تاس" الرسمية إلى أنّ حطام إحدى المسيّرتَين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسيّة.

وعُثِر على "حطام طائرة مسيّرة" في موسكو على طريق رئيسي قريب من وزارة الدفاع الروسية، وفق ما ذكرت وكالة "تاس".

ونقلت الوكالة عن خدمات الإسعاف أنه "تم العثور على حطام طائرة بلا طيار في كومسومولسكي بروسبكت في موسكو".

إلى ذلك، أعلن رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين أنّ "ضربات بطائرات بلا طيّار" طالت مبنيَين "غير سكنيَّين" في العاصمة الروسيّة خلال الليل، من دون أن تُسفر عن أيّ إصابات.

وقال سوبيانين عبر "تليغرام": "اليوم قرابة الساعة 04,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) تمّ الإبلاغ عن غارات (شنّتها) طائرات بلا طيّار على مبنيَين غير سكنيّين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

Reports are about drones in Moscow. Russians are shooting themselves, aren't they? Or, it's the base of the Iranian and Chinese instructors that was hit, amirite @jacksonhinklle? Stop the Chinese proxy war to the last Russian 💅 pic.twitter.com/HSEEkdA6TU