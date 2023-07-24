منوعات

بالفديو | نيزك يضيء السماء ويثير الرعب في عدة ولايات أمريكية

author_image مظفر مزوري
العالم الولايات المتحدة الامريكية نيزك تكساس مسيسيبي لويزيانا فلوريدا كرة النار أرمغدون

أربيل (كوردستان24)- أضاءت كرة نار ضخمة سماء عدة ولايات أميركية في جنوب الولايات المتحدة، ورغم أن الأمر كان مجرد نيزك إلا أن البعض خشي أن يكون مقدمة لنهاية العالم.

ورد أكثر من 50 تقريرا عن مشاهدة كرة لهب عملاقة في سماء ولايات تكساس وألاباما وجورجيا وميسيسبي ولويزيانا وفلوريدا.

قال شهود عيان إنهم شاهدوا الجسم الساطع وهو يسقط على الأرض مثل كرة النار، فجر الجمعة الماضية.

ذكر شاهد عيان في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسبي أن النيزك كان مدهشا وكبيرا للغاية.

وأضاف شهود آخرون بأن النيزك الذي شاهدوه كان أكبر وأكثر سطوعا من أي شيء شاهدوه في السابق.

أما في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فقال شاهد عيان إن ضخامة ما شاهده جعلته يستعد لحدث كارثي، مضيفا أنه كان يقود سيارته عندما رأى النيزك.

وتراءى له أنه أمام "سحابة فطر" أو "أرمغدون" (المصطلح الذي يشير إلى الدمار الهائل ونهاية العالم).

تتكون النيازك في العادة من عناصر معدنية مثل الحديد والنيكل، تنتج هذه المعادن وهجا أخضر، وتحترق هذه المعادن مع دخولها إلى الغلاف الجوي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف