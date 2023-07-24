إيران تحظر مهرجاناً سينمائياً بسبب ملصق لممثلةٍ من دون حجاب

أربيل (كوردستان 24)- حظرت السلطات الإيرانية مهرجاناً سينمائياً بسبب صورة لممثلة من دون حجاب على الملصق الخاص بالمهرجان.

وأصدر وزير الثقافة الإيراني أمراً بوقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان "إيسفا" للأفلام القصيرة، بعدما استُخدمت في ملصقه صورة لامرأة لا تضع الحجاب، بحسب وكالة "إرنا".

وتضمّن ملصق المهرجان- الذي انطلق منذ عام 2008- صورة للممثلة الإيرانية سوزان تسليمي من فيلم "موت یزدگرد" الذي عرِض عام 1982.

وبات القانون الإيراني منذ عام 1983، يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهنّ، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

وفي 19 تموز الماضي، حُكم على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه بايكَان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها من دون حجاب في مناسبة سينمائية.

وكان قانون الحجاب سبباً باندلاع احتجاجاتٍ شعبية في البلاد منتصف سبتمبر أيلول 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أحد سجون "شرطة الأخلاق" في طهران والتي أوقفتها لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.