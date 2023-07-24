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إيلون ماسك يسعى لاستبدال شعار تويتر

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع تويتر، الأحد، أنه سيتم تغيير لوغو "شعار" تويتر، إلى شعار "X" تدريجيا بدلا من العصفور الأزرق الشهير.

وغرد إيلون ماسك على حسابه الرسمي، الأحد، قائلا إن تويتر سيغير شعاره إلى "X"، وإن جميع الطيور ستختفي من المنصة.

وأضاف ماسك في سلسلة تغريدات: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا، كل الطيور".

وفي نفس السلسلة من التغريدات، نشر ماسك "Paint It Black"، قبل إطلاق استطلاع رأي المستخدم لـ"تغيير لون النظام الأساسي الافتراضي، إلى الأسود".

وتابع "إذا تم نشر شعار X جيد بشكل كاف الليلة، فسنبدأ البث في جميع أنحاء العالم غدا".

وأضاف "مثل هذا باستثناء X"، وذلك فوق رسم توضيحي لصورة الطائر الأيقوني، ولكن على خلفية سوداء.

وكان إيلون ماسك أعلن تغيير شعار طائر تويتر الأزرق مؤقتا في أبريل/ نيسان الماضي، بصورة الكلب الموجودة على عملة دوجكوين المشفرة.

 

 

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