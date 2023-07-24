اقتصاد

تخصيص أكثر من مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في "خانكي" بدهوك

المبلغ المخصص يعتمد على عائدات بيع أراضي البلدية بنسبة 100 %.
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شارع عام في خانكي
شارع عام في خانكي
کوردستان خانكي دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، عن تخصيص أكثر من مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية ببلدة خانكي التابعة لمحافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، إن وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، وافق على إنفاق أكثر من مليار و18 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في بلدية خانكي.

وأكّد البيان، الذي تابعته كوردستان 24، أن المبلغ المخصص يعتمد على عائدات بيع أراضي البلدية بنسبة 100 %.

وتتضمن خطة البلدية لعام 2023، تنفيذ مشروع شارع محلي في خانكي التابعة للمديرية العامة لبلديات دهوك، وفق البيان.

وفي حال الانتهاء من إنجاز المشروع، سيكون له أثر كبير في تحسين مستوى الخدمات في البلدية، وتسهيل تنقّل السائقين.

 

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