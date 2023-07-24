اقتصاد

العراق يستورد منتجاتٍ نفطية بأكثر من مليار دولار

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تعبيرية
تعبيرية
العراق سومو العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة تسويق النفط "سومو" أن العراق استورد ثلاثة منتجات نفطية بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 الجاري.

وكشف جدولٌ نشرته الشركة، أن العراق "استورد ثلاثة مشتقات نفطية بمقدار 1 مليار و235 مليون و180 ألف و 755 دولار، بكمية 1 مليون و346 ألف و 451 طناً في الربع الأول من عام 2023".

وأوضحت سومو أن كمية المشتقات المستوردة من النفط الأبيض "بلغت 86 ألف و744 طن بمبلغ 90 مليون و 714 ألف و810 دولاراً، بينما بلغت كمية زيت الغاز المستورد 366 ألف و 386 طناً بمبلغ 308 مليون و 196 ألف و376 دولاراً".

مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن "كمية البنزين المستورد بلغت 393 ألف و320 طناً بمبلغ 836 مليون و 269 ألف و569 دولاراً".

ويستورد العراق بعض المشتقات النفطية- خاصة البنزين المحسّن- لسد النقص الحاصل في السوق المحلية، وتعتبر الصين والهند أبرز الدول المصدرة للعراق.

 

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