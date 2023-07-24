تصریح جديد  لوزير مالية كوردستان بخصوص الموازنة والرواتب

أربيل (كوردستان24) - أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عن تنفيذ التعلیمات المتعلقه‌ بالموازنة وتحويل الاموال من بغداد الى اقليم كوردستان.

قال آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان خلال زيارة لكفري في مؤتمر صحفي: "بكل تأكيد سيتم تنفيذ قرارات رئيس حكومة إقليم كوردستان المتعلقة باهالي كفري.

وأضاف "لقد وعدنا المضربين بأن حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية سنفعل كل ما تستطيع القيام به،وهناك إجماع داخل الحكومة على تنفيذ مطالب أهل كفري".

وحول الوضع المالي ومباحثات حكومة الاقليم مع الحكومة الفيدرالية قال شيخ جناب :" "اقليم كوردستان منذ عام 2013 يخضع للعقوبات ونأمل ان تنجح الموازنة العراقية ويتم إرسال حصة كوردستان من الموازنة".

وقال "لايمكن توفير الرواتب من الايرادات المحلية، في الاشهر الاخيرة تلقينا 720 مليار دينار من الايرادات النفطية وتمثل نحو 80 في المئة من الرواتب والباقي من الايرادات المحلية".

وأوضح :" وفقا لقانون الموازنة ، يجب أن نستعيد 50 في المائة من الإيرادات المحلية ، ونحن على إتصال مع الحكومة العراقية لحل هذه القضايا".

وحول التصريح السابق بخصوص توفير الرواتب اكد وزير المالية والاقتصاد الكوردستاني :"لم يكن الأمر كما صورت بعض الصفحات أنه لا علاقة لنا بموضوع الرواتب، ولم يقدم أي طرف آخر رواتب موظفي كوردستان باستثناء حكومة إقليم كوردستان ، وخلال مدة ثمانية أشهر حيث أرسلت بغداد 200 مليار دينار فقط

واضاف "عندما تصدر وزارة المالية العراقية تعليمات تنفيذ الموازنة سيتم تحديد كيفية التعامل مع الايرادات المحلية والنفطية وغير النفطية ، ثم يضع رئيس الوزراء العراقي الميزانية المخصصة لاقليم كوردستان ، وسيتم ارسال المبالغ الى وزارة المالية .