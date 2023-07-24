العراق يمضي بإجراءات طلب تسليم سلوان موميكا من السويد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الاثنين، مُضيّه قدما في الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي قام بإحراق نسخ من القرآن في السويد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، بأن رئيسه فائق زيدان "ناقش ملف موميكا خلال مشاركته، يوم أمس، باجتماع الرئاسات الأربع".

وأوضح أن "اجتماعات الرئاسات الأربع تطرقت أيضا إلى الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية".

وأثار سلوان موميكا اللاجئ العراقي موجتي غضب في أقلّ من شهر لحرق ودهس نسختين من القرآن في ستوكهولم.

وفي 28 يونيو الماضي، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من القرآن قبل أن يدسّ فيه قطعا من لحم خنزير، ويحرق صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

والأسبوع الماضي، نظم تجمّعا جديدا سمحت به الشرطة السويدية، داس خلاله مصحفا ومزق صفحات منه أمام سفارة العراق، بحسب ما أفادت قناة "الحرة".

وأثار التجمعان وتصريح الشرطة بتنظيمهما أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، مع طرد العراق للسفيرة السويدية، وتنديدات واسعة من دول عربية وإقليمية.

واقتحم مئات المحتجين سفارة السويد ببغداد، للتعبير عن رفضهم للسماح بهذا النوع من التجمعات.