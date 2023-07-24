هوراماني: إذا كانت بغداد تعتبر شعب كوردستان جزءاً من العراق عليها إرسال المستحقات المالية للإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين، أنه إذا كانت بغداد تعتبر شعب كوردستان جزءاً من الدولة العراقية، عليها إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وقال بيشوا هوراماني، خلال مشاركته في منتدى حواري بقضاء آكري (عقرة)، "إذا كانت الحكومة العراقية تعتبر شعب كوردستان جزءاً من الدولة العراقية، عليها إرسال المستحقات المالية للإقليم"، مؤكداً أنه "حق قانوني ودستوري".

وأشار هوراماني إلى أن "حكومة إقليم كوردستان أوفت بكافة التزاماتها تجاه الحكومة العراقية"، مشدداً على ضرورة "التزام بغداد كذلك بالاتفاق الموقع بين الجانبين".

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 من يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.