أمن

روسيا تشنُّ هجوماً جوياً على العاصمة الأوكرانيّة

author_image Kurdistan24 اربیل
الهجوم الليلي على كييف (وكالات)
الهجوم الليلي على كييف (وكالات)
العالم كييف روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً جويا على كييف في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس الإدارة سيرهي بوبكو،  عبر تطبيق تيليغرام "في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي على صد الهجوم"، بحسب رويترز.

وتبنت أوكرانيا أمس الاثنين، الهجوم بمسيّرتين على موسكو خلال الليل، فيما حذرت روسيا من أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ "إجراءات رد قاسية".

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن الهجوم على موسكو "كان عملية خاصة لجهاز الاستخبارات العسكرية".

ولم تستهدف موسكو ومنطقتها بمسيّرات منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وأعلن الجيش الروسي الذي ندد "بعمل إرهابي" أنه أسقط المسيرتين وقد تحطمتا بدون سقوط ضحايا. كما حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان من اتخاذ "إجراءات رد قاسية".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف