العراق وسوريا يتذيّلان قائمة أقوى جوازات السفر عربياً

أربيل (كوردستان 24)- تفاوتت جواز السفر العربية بين القوة والضعف ضمن قائمة أقوى جوازات السفر على المستوى العالمي والعربي، وفق آخر تحديثات مؤشّر "باسبورت إندكس".

ويعتمد تصنيف «باسبورت إندكس» على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها بدون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو حصوله على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة أو الحصول عليها إلكترونياً.

وتصدّر جواز السفر الإماراتي قائمة أقوى جوازات السفر على المستوى العالمي والعربي منفرداً بحصوله على 180 نقطة من التأشيرة الحرة.

بينما احتل جواز السفر القطري مركزاً متقدماً في قائمة المؤشر ويتربع على المركز 44 بدخول 116 دولة بدون تأشيرة مسبقه، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

يليه الجواز الكويتي في المركز الـ 45 بدخول 110 دولة بدون تأشيرة يليه جواز السفر البحريني في المركز 48 ويمكن حامله من دخول 101 دولة حول العالم.

ويأتي جواز سفر المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 51 بدخول 98 دولة، ثم الجواز العُماني في المركز الـ 52 الذي يمكّن حامله من دخول 97 دولة من دون تأشيرة.

في وقتٍ جاء جواز السفر السوري في المركز قبل الأخير الـ 97 بدخول 40 دولة بدون تأشيرة وذلك قبل المركز الأخير الـ 98 الذي تحتله أفغانستان.

بينما احتل الجواز العراقي المركز 96 ودخول 41 دولة، ويحتل الجواز اليمني المركز الـ 94 بمشاركة الجواز الباكستاني بدخول 46 دولة حول العالم.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس" يتقاسم المركز الـ 91 جوازي سفر كل من فلسطين وليبيا برصيد 52 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

فيما حجز الجواز السوداني المرتبة الـ 89 بالمشاركة مع الجواز الإثيوبي ويمكن حاملهما من دخول 54 دولة، فيما يستقر الجواز الصومالي في المركز 95 بدخول 44 دولة.

ويحتل جواز سفر لبنان المركز الـ 86 بدخول 57 دولة من دون تأشيرة مسبقة، فيما تقاسم جوازي سفر الأردن وموريتانيا المركز الـ 97 إذ يمكنان حاملهما من دخول 65 دولة بدون تأشيرة.

وتتوسط مجموعة أخرى من الدول العربية قائمة الأقوى عالمياً في المؤشر العالمي، حيث يأتي الجواز التونسي في المركز 64 بدخول 80 دولة.

والجواز المغربي في المرتبة 66 بالمشاركة مع الجواز الكيني بدخول 78 دولة، والجواز المصري مع الجواز الأردني في المركز الـ 79 بدخول 65 دولة حول العالم من دون تأشيرة.