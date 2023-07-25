اقتصاد

الدينار يتراجع أمام الدولار بسبب عقوبات أميركية على 14 مصرفاً عراقياً

author_image Kurdistan24 اربیل
الدينار يشهد تراجعاً أمام الدولار
الدينار يشهد تراجعاً أمام الدولار
العراق الدولار عقوبات الدينار

أربيل (كوردستان 24)- تراجع صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق المحلية الموازية، على وقع عقوبات أميركية طالت بنوكاً عراقية بزعم مخالفات تتعلق بتسرب الدولار إلى دول معاقبة.

صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأجنبية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.

وأكّد البنك المركزي العراقي أن المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية، وفق صحيفة القبس.

وسجّل سعر الصرف في بغداد صباح اليوم الثلاثاء 154 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بزيادة تجاوزت بنحو 16 % عن السعر الرسمي المحدد بـ 132 ألف.

ازدياد أسعار الصرف، جاء بسبب قلة العرض مع زيادة الطلب على الدولار لتغطية التعاملات التجارية.

وشهدت أسعار الصرف استقراراً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين بين 147 و148 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما حددت الحكومة العراقية بـ 132 ألف.

 

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