صحة وبیئة

زلزالٌ بقوة 5.5 درجات في تركيا وهزّة أرضية بالعراق

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تعبيرية
تعبيرية
ترکیا زلزال تركيا البصرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً  قوته 5.5 درجات وبعمق 12 كيلو متراً ضرب وسط تركيا  اليوم الثلاثاء.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 08:44 في منطقة "قوزان" التابعة لولاية أضنة.

وأكد رئيس "آفاد" يونس سيزار، عدم وجود أي أضرار جراء الزلزال حتى الآن، وأن عمليات المسح الميدانية مستمرة، وفق رويترز.

من جانبها، ذكرت وكالة الأناضول التركية (الرسمية) أن مبنى مهجوراً تعرض لأضرار في مركز قضاء كوزان التابع للولاية، دون خسائر بشرية.

من جهته، أفاد والي أضنة سليمان البان أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار وفقاً للمعطيات الأولية، مشيراً إلى استمرار أعمال المسح في الولاية.

في سياقٍ متصل، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، حدوث هزة أرضية فجر اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة .

وقالت إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:22:36 فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي و بلغت قوتها 4 درجات على بُعد 22 كم شمال شرقي الهارثة من محافظة البصرة .

 

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