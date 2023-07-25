سیاسة

مسرور بارزاني يُهنّئ حركة التغيير بالذكرى الـ 14 على تأسيسها

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مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان
کوردستان حركة التغيير مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حركة التغيير بمناسبة الذكرى الـ 14 على تأسيسها ومشاركتها في العملية السياسية بإقليم كوردستان.

وبعث مسرور بارزاني برقية تهنئة لحركة التغيير، هنّأ فيها جميع أعضاء ونشطاء وداعمي الحركة، متمنياً لهم التوفيق في الدفاع عن القضايا الوطنية والحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني.

وتمنّى رئيس الحكومة من حركة التغيير وكافة الأحزاب والقوى الكوردستانية أن تتعاون وتتخذ موقفاً مشتركاً بشأن الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني  وحماية وتطوير البنية الدستورية لإقليم كوردستان.

 

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