سیاسة

بحضور الرئيس بارزاني.. إنطلاق فعاليات معرض الشرق الاوسط الثاني للتربية والتعليم

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الثلاثاء 25 تموز 2023 فعاليات معرض الشرق الاوسط للتربية والتعليم وأعمال منتدى كوردستان التربوي على أرض معرض أربيل الدولي وبحضور الرئيس مسعود بارزاني.

وقال المدير التنفيذي لمعرض أربيل الدولي حسن سامي لكوردستان24 "تشارك 120 مؤسسة ومركز تعليمي في معرض الشرق الاوسط للتربية والتعليم".

وتشمل المؤسسات والمراكز التعليمية المشاركة في المعرض المدارس والجامعات في كلا القطاعين العام والخاص، من بينها جامعات من 11 دولة مختلفة، بهدف توفير المزيد من فرص الدراسة والتعليم في تلك المراكز.

وأضاف حسن سامي "الى جانب انطلاق فعاليات معرض الشرق الاوسط للتربية والتعليم، سيعقد منتدى كوردستان التربوي الاول على مستوى كوردستان والعراق، والذي يهدف الى مزيد من الدعم وتطوير قطاع التعليم".

وتستمر فعاليات معرض الشرق الاوسط للتربية والتعليم من اليوم وحتى 27 تموز 2023.

 

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