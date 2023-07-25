رومانوسكي تعلن استعداد شركةٍ أميركية لحلِّ مشاكل الكهرباء في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، عن استعداد شركة "آيترون" الأميركية لحلِّ مشاكل الكهرباء في العراق.

وقالت رومانوسكي عبر تغريدةٍ على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن شركة "آيترون" الرائدة عالمياً جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء في العراق.

مؤكّدةً أن الشركة قادرة على "تنظيم وتوزيع الطاقة على المستهلكين العراقيين".

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن الشركة بإمكانها "المساعدة في القضاء على سرقة التيار الكهربائي وخفض انقطاعه وتوفير طاقة موثوقة للبلاد".

و"آيترون" هي شركة تكنولوجيا أميركية تقدم منتجات وخدمات لإدارة موارد الطاقة والمياه، مقرها الرئيس في العاصمة واشنطن، وتقوم بقياس وتحليل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.

وتشمل منتجات "آيترون" أجهزة قياس الكهرباء والغاز والمياه والطاقة الحرارية وتكنولوجيا التحكم وأنظمة الاتصالات والبرمجيات، فضلاً عن الخدمات المدارة والاستشارية.

ويواجه العراق منذ 2003 الكثير من التحديات في ملف الطاقة، قبل أن تلجأ مؤخراً إلى مقايضة النفط بالغاز الإيراني لإنهاء أزمة الكهرباء التي تعصف بها كل صيف، تزامناً مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة يصل إلى 50 درجة مئوية في بعض الأحيان.