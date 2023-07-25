هوراماني يوضّح موقف حكومة كوردستان بشأن رواتب الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن رواتب موظّفي الإقليم هي القضية الأكثر أولوية بالنسبة لحكومة كوردستان.

وقال في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، إن حكومة الإقليم عندما كانت تعتمد على الإيرادات المحلية وعائدات النفط "لم تكن تهمل رواتب موظفيها، وكانت ملتزمة بتوزيعها نهاية كل شهر".

وأضاف: "الآن وبعد خروجها من يد إقليم كوردستان باتفاقٍ مع بغداد، فأننا نعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم وفق قانون الموازنة".

وبهذا الصدد، أكّد هوراماني أن الإقليم "نفّذ جميع التزاماته القانونية الكاملة حتى الآن، بموجب الاتفاق بين أربيل وبغداد".

وأشار إلى أن رئيس مجلس وزراء الإقليم "كان على اتصالٍ بالحكومة العراقية بخصوص إرسال الرواتب ومستحقات الإقليم المالية في أسرعٍ وقت ممكن وعدم تأخير هذا الموضوع أكثر من ذلك".

في سياقٍ متصل، قال هوراماني: "رسالتنا إلى الأحزاب السياسية والأشخاص الذين لم يستمعوا إلى الوضع القانوني والدستوري لإقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال خلال هذه السنوات، هي أنهم لم يتصرفوا بمسؤولية تجاه الشعب الكوردستاني وحقوقه الدستورية، كما ولم يعطوا أهمية لموقف الإقليم".

وتابع: "هذه القضية مرتبطة بشكلٍ مباشر بحياة الشعب ورفاهيته، وليست مسألة مزاد أو حملة انتخابية، ولا يجب استخدامها كوسيلةٍ للهجوم على الموقف القانوني والدستوري لإقليم كوردستان".