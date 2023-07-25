السوداني يبحث مع السفير التركي زيارة أردوغان القريبة إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مع سفير أنقرة لدى بغداد علي رضا كوناي، زيارة الرئيس التركي إلى العراق.

واستعرض السوداني خلال لقائه بـ كوناي اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما شهد اللقاء، بحسب بيانٍ لمكتب السوداني الإعلامي، البحث في الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

كذلك مناقشة إقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.

وأكد رئيس الحكومة العراقية دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.