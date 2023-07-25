رئيس إقليم كوردستان يستقبل الكاردينال لويس ساكو

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، بطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، ووفداً مرافقاً له.

وبخصوص سحب قرار رئاسة جمهورية العراق المتعلق بالكنيسة الكلدانية، أكد نيجيرفان بارزاني أن من المهم أن يظل العراق وبضمنه إقليم كوردستان خيمة جامعة لكل المكونات الدينية والقومية.

معرباً عن أمله في أن يبادر رئيس جمهورية العراق إلى حل هذه المشكلة في أقرب وقت.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن التعايش وقبول الآخر مبدأ وعقيدة، وأن جمال العراق يكمن في أن يكون وطن مكوناته كافة وتكون حقوق الجميع فيه مصانة.

من جهته، عبر الكاردينال ساكو عن شكره وامتنانه لمساندة نيجيرفان بارزاني، مؤكداً أن إقليم كوردستان هو أرض التعايش وقبول الآخر وأنهم يعتزون به.

وأشار إلى أن تلك المشكلة لن تعترض قطعاً سبيل أعماله وواجباته وأنه سيستمر في الدفاع عن العراق والتعايش.

وكانت الأوضاع في سهل نينوى ومجموعة مسائل تتعلق بأحوال الكنيسة والمسيحيين عموماً، جانباً آخر من اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان.