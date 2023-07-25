وزير التربية والتعليم في كوردستان : لدينا الآن أكبر بنية تحتية رقمية

أربيل (كوردستان24) - قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان "لدينا الآن أكبر بنية تحتية رقمية وجميع البيانات الخاصة بالمدرسين والطلاب والموظفين والمدارس بكل تفاصيلها تم ترقيمها، واشار أن أكثر من 200 ألف نازح و لاجئ يدرسون في مدارس إقليم كوردستان.

بحضور الرئيس مسعود بارزاني ووزراء ومسؤولين من حكومتي العراق وإقليم كوردستان ومشاركة 120 مؤسسة ومركز تربوي، افتتح معرض الشرق الأوسط الثاني للتعليم في أربيل ،وضمن فعاليات المعرض عقد المؤتمر التربوي الأول تحت عنوان "التعليم للجميع".

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان في كلمة بمناسبة مؤتمر "التعليم للجميع". :" "كنا نفكر منذ مدة في جعل إقليم كوردستان وأربيل منصة لمناقشة القضايا التعليمية المتعلقة بقطاع التعليم على المستوى الإقليمي وحتى العالمي،واليوم سيكون أول اجتماع تربوي في كوردستان بدعم رسمي من حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف "التعليم للجميع مبدأ عالمي أود أن أشير إلى أن هذا المبدأ مطبق في إقليم كوردستان منذ 32 عاما". ففي عام 1992 ، وبمبادرة من الرئيس بارزاني بدأ تطبيق هذا المبدأ "التعليم للجميع " ،حيث تم إنشاء المديرية العامة للتربية التركمانية والمديرية العامة للتربية السريانية للمكونات في وزارة التربية والتعليم. تم تحويله لاحقًا إلى مشروع قانون بأمر من الرئيس بارزاني ووافق عليه برلمان كوردستان. كانت هذه خطوة نحو ضمان أن التعليم يجب أن يكون للجميع وأنه يجب حماية حقوق المكونات ويجب أن يدرسوا بلغتهم الأم ".

فيما يتعلق بالنازحين العراقيين الذين يدرسون حاليا في المدارس والمراكز التعليمية في إقليم كوردستان. في عام 2014 ، وبعد وصول مليوني نازح ولاجئ إلى إقليم كوردستان بسبب الحرب ضد داعش ، "أمر الرئيس بارزاني حكومة إقليم كوردستان بتوفير التعليم للجميع في أسرع وقت ممكن ، سواء للنازحين داخليًا أو اللاجئين من سوريا، وتابع الوزير:"في ذلك الوقت (2014) نسقت حكومة إقليم كوردستان مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية لتوفير التعليم للجميع "وهناك 152 ألف طالب نازح عراقي يدرسون في إقليم كوردستان الذي تديره وزارة التربية والتعليم العراقية ، لكن تم توفير جميع التسهيلات لهم بأوامر من الرئيس بارزاني. وفقًا لوزير التعليم في حكومة إقليم كردستان ، يدرس حوالي 60 ألف لاجئ سوري في المدارس الوطنية في إقليم كوردستان كجزء من "عملية الاندماج".

وحول رقمنة أعمال وخدمات حكومة الاقليم لفت وزير التربية :"قبل أربع سنوات و 15 يومًا ، قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني أننا سنوسع البنية التحتية الرقمية في هذه الحكومة خاصة لن أكبر بنية تحتية رقمية ونقوم برقمنة جميع بيانات المعلمين والطلاب والموظفين والمدارس في وزارة التربية والتعليم ، لذلك كنا صادقين (مع شعبنا) في تنفيذ أجندة التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".