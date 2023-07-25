سیاسة

انشاء مصنع وصوامع للدقيق في دهوك بتكلفة 20 مليون دولار

" سيوفر المشروع 100 فرصة عمل دائمة للعمال المحليين."
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) – بتكلفة 20 مليون دولار سيتم الانتهاء من مصنع صوامع ودقيق في دهوك على مساحة 21 ألف متر

أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن توفير وتعزيز الأمن الغذائي ، أحد أهداف التشكيلة الحكومية التاسعة  في إقليم كوردستان و مواصلة العمل في المشاريع الإستراتيجية ، بما في ذلك مشروع مصنع الصوامع والدقيق في دهوك ، بتكلفة 20 مليون دولار وهو الان قيد الإنجاز.

وقال المهندس أراز جمال مدير المشروع: "اكتمل المشروع بنسبة 93٪ وتم توفير أكثر من 120 فرصة عمل أثناء العمل وسيوفر 100 فرصة عمل دائمة للعمال المحليين.

وأوضح أن "المشروع يغطي مساحة تزيد عن 21 ألف متر ويتكون من 12 صومعة ومصنع دقيق يمكن أن يستقبل 150 ألف طن قمح سنويا وسينتج المصنع 150 ألف طن طحين".

وبحسب حكومة الاقليم  ، فإن هذا المشروع سيكون جزءًا مهمًا من عملية  الحفاظ على الأمن الغذائي في محافظة دهوك ، بالإضافة إلى استقبال مزارعي القمح في المنطقة ، كما سيوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف