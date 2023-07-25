انشاء مصنع وصوامع للدقيق في دهوك بتكلفة 20 مليون دولار

أربيل (كوردستان24) – بتكلفة 20 مليون دولار سيتم الانتهاء من مصنع صوامع ودقيق في دهوك على مساحة 21 ألف متر

أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن توفير وتعزيز الأمن الغذائي ، أحد أهداف التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان و مواصلة العمل في المشاريع الإستراتيجية ، بما في ذلك مشروع مصنع الصوامع والدقيق في دهوك ، بتكلفة 20 مليون دولار وهو الان قيد الإنجاز.

وقال المهندس أراز جمال مدير المشروع: "اكتمل المشروع بنسبة 93٪ وتم توفير أكثر من 120 فرصة عمل أثناء العمل وسيوفر 100 فرصة عمل دائمة للعمال المحليين.

وأوضح أن "المشروع يغطي مساحة تزيد عن 21 ألف متر ويتكون من 12 صومعة ومصنع دقيق يمكن أن يستقبل 150 ألف طن قمح سنويا وسينتج المصنع 150 ألف طن طحين".

وبحسب حكومة الاقليم ، فإن هذا المشروع سيكون جزءًا مهمًا من عملية الحفاظ على الأمن الغذائي في محافظة دهوك ، بالإضافة إلى استقبال مزارعي القمح في المنطقة ، كما سيوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.