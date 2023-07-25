خسرو: طالبنا بغداد بأن يتسلم موظفو كوردستان رواتبهم في تواقيتها المحددة مثل باقي المناطق العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو، اليوم الثلاثاء 25 تموز يوليو 2023، ان حكومة الإقليم طالبت الحكومة الاتحادية رسميا، بأن يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم في تواقيتها المحددة، شأنهم شأن موظفي كافة المناطق العراقية الأخرى.

وقال عبد الحكيم خسرو، لكوردستان24، إن الفريق الفني لحكومة إقليم كوردستان طلب من المسؤولين في بغداد، فصل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق إقليم كوردستان، وعدم التعامل مع كافة القضايا كحزمة واحدة.

نفى رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، الشائعات التي تحدثت عن طلب حكومة إقليم كردستان من الحكومة العراقية عدم توزيع رواتب الموظفين في كوردستان في نفس التواقيت التي يتم فيها توزيع رواتب الموظفين العراقيين، وعدم توزيعها في الوقت نفسه.